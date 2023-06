Hemer: CDU möchte Mobilität, Bildung und Wirtschaft fördern

Hemer. Die CDU Hemer bestätigt ihren Fraktionsvorstand und zieht eine Halbzeitbilanz. Im Schulbereich soll weiter investiert werden.

Zur Halbzeit der Ratsperiode stehen turnusgemäß Wahlen der Fraktionsvorstände an. Die 20-köpfige CDU-Ratsfraktion in Hemer bestätigte ihren kompletten Fraktionsvorstand einstimmig. Martin Gropengießer führt weiterhin die Ratsfraktion als Vorsitzender, Holm Diekenbrock und Diana Naujocks bekleiden weiter die Funktionen der stellvertretenden Vorsitzenden. Prof. Dr. Michael Rübsam fungiert als Schatzmeister und Jörg Schulz als Schriftführer. Die Arbeit des Pressesprechers übt weiter Tobias Franke aus.

Die Christdemokraten sehen viele ihrer kommunalpolitischen Ziele zur Hälfte der Wahlperiode umgesetzt. „Viele positive Maßnahmen in Hemer tragen eine christdemokratische Handschrift“, bilanziert der wiedergewählte Vorsitzende Martin Gropengießer. So konnten die letzten Haushalte jeweils ohne Steuererhöhungen verabschiedet werden. Daneben werden aktuell viele Investitionen in den Schulen umgesetzt, die die Bildungsqualität in Hemer verbessern. „Auch der Neubau des Hallenbads, den die CDU-Fraktion mit dem vorgesehenen großen Schwimmbecken im L-Format mitinitiiert hat, nimmt Fahrt auf und wird zu einer Verbesserung der Sportmöglichkeiten von Schulen und Vereinen und der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger beitragen“, bilanziert die Hemeraner Ratsfraktion.

Mobilitätskonzept erarbeiten

Für den letzten Teil der Ratsperiode bis zur Kommunalwahl 2025 wollen die Hemeraner Christdemokraten noch weitere Baustellen anpacken. Die zukünftige Entwicklung von Mobilität in Hemer stelle dabei einen Schwerpunkt dar. „Wir wollen gemeinsam an einem Mobilitätskonzept arbeiten, welches den Fußgänger-, Individual-, Schwerlast- und Radverkehr unter Einbeziehung des ÖPNV in Hemer verbessern kann. Wir müssen ausloten, welche Maßnahmen die Stadt dazu proaktiv ergreifen muss“ so Gropengießer weiter.

Darüber hinaus sei die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung zwingend notwendig. Dazu habe die CDU-Fraktion bereits einen Antrag gestellt, der durch die jetzigen Beschlüsse der Bundesregierung an Dringlichkeit zugenommen habe. Daneben werde die CDU-Fraktion auch die städtische Finanzentwicklung weiter im Auge behalten. Hier müsse der eingeschlagene Konsolidierungskurs fortgeschrieben werden.

Gute Zusammenarbeit im Hemeraner Rat

Eine gezielte Wirtschaftsförderung für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Hemer sei ein weiteres Ziel für die nächsten Jahren. Um die Bildungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen zu verbessern, wollen die Christdemokraten auch im Schulbereich weiter investieren. Die laufenden Modernisierungen, zum Beispiel. im Gymnasium, stellen dabei nur erste Schritte dar. „Es gibt noch eine Menge zu tun, nur gemeinsam können wir für Hemer etwas erreichen“, so Gropengießer, der eine gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung und anderen Fraktionen im Rat als Grundlage der kommunalpolitischen Arbeit sieht. Und das habe in den letzten beiden Jahren auch sehr gut geklappt, so die Einschätzung der CDU-Fraktion.

