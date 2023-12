Hemer: Chefarzt der Orthopädie referiert zu Gelenkprothesen

Hemer In der Reihe „Erbsensuppe &Gesundheit“ referierte diesmal Dr. Mevait Arapi zu Verschleiß und Prothesen und gab Einblicke zu Behandlungsmethoden.

Bei der letzten Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Erbsensuppe & Gesundheit“ in diesem Jahr war diesmal Dr. Mevait Arapi als Referent zu Gast im MediVital in Hemer. Bei der Veranstaltung, die eine Kooperation des MediVitals Hemer, der DAK GesundheitIserlohn und der Heimatzeitung ist, hielt Arapi einen Vortrag über das Leben mit einer Gelenkprothese. Der Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie in der Stadtklinik Hemer nahm sich zum wiederholten Mal Zeit, um Interessierten diesmal alles über Gelenkverschleiß und Prothesen zu erklären. „Im Krankenhaus habe ich nie mehr als fünf Minuten Zeit, ein Arzt-Patienten-Verhältnis aufzubauen geht da nicht. Deshalb bin ich an meinem freien Tag hier“, erläuterte Dr. Mevait Arapi seine Beweggründe für seinen Vortrag.

Über 400.000 Gelenkprothesen pro Jahr in Deutschland eingesetzt

„Das Leben mit einer Gelenkprothese“ lautete der Titel seines Vortrages, eine Gelenkprothese komme immer dann zum Einsatz, wenn es zu einem Gelenkverschleiß komme. Es gibt vier Stadien des Verschleißes, für den Nachweis reiche ein Röntgenbild. Das letzte Stadium ist „Knochen auf Knochen“, wenn also kein Knorpel mehr vorhanden ist. Über 400.000 Gelenkprothesen werden jedes Jahr in Deutschland eingesetzt, am häufigsten Hüftprothesen, gefolgt von Knieprothesen und deutlich weniger Schulterprothesen. Das sind auch die Prothesen, die der Chefarzt in der Stadtklinik einsetzt. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, einem Gelenkverschleiß vorzubeugen. „Bewegung ist Leben“, so Dr. Arapi. „Zudem sollte man auf eine gesunde Ernährung achten und im Zweifel sein Gewicht reduzieren.“

Mevait Arapi nutzt bei der Diagnose ein längeres Vorgehen unter anderem mit Röntgen und CT, doch oftmals reicht ihm schon der erste Punkt, die Anamnese, um herauszufinden, was der Patient hat. Im Anschluss gibt es mehrere Möglichkeiten, den Gelenkverschleiß zu behandeln. Die mittlerweile schnellste Operation ist bei der Schultergelenksprothese und dauert zwischen 60 und 90 Minuten. „Bei der macht es wirklich Spaß, die einzubauen“, schmunzelte Arapi, stellte aber auch klar, dass es am Ende nicht auf Schnelligkeit ankomme, sondern auf ein gutes Ergebnis. In der Stadtklinik Hemer machen sie zudem keine Experimente, „schließlich sind wir keine Uniklinik und wollen unsere Patienten halten.“ Sie nutzen deshalb nur Prothesen, die gute Ergebnisse haben und schon Jahrzehnte auf dem Markt sind. Darüber hinaus wird oftmals entschieden, ob die Prothese zementfrei oder mit Zement eingesetzt wird, das macht jedoch keinen wirklichen Unterschied. Da die Prothesen noch nicht ein Leben lang halten, werde gerade bei jüngeren Patienten häufiger die zementfreie Variante genutzt.

Belastung nach der Operation

Nach der Operation am Hüft- oder Kniegelenk lässt der Chefarzt direkt am ersten Tag wieder eine Vollbelastung der Gelenke zu, beispielsweise durch das Hinstellen mit Hilfe eines Physiotherapeuten. „Ich sehe mich da selbst als sehr aggressiv, was den Start der Reha angeht“, berichtete Dr. Mevait Arapi, der auch hier wieder auf sein Motto „Bewegung ist Leben“ zurückkommt. „Je länger es nach der OP dauert mit der Belastung, desto länger dauert die Reha.“ Auf eine Schulterprothese hingegen soll erst nach vier Wochen eine Belastung einwirken. Wenn der Patient oder die Patientin möglichst schnell wieder in die Bewegung kommt, wird dadurch wieder eine Lebensqualität mit und durch die Gelenkprothese ermöglicht.

