Hemer: Chefarzt Dr. Arapi informiert über Arthrose

Hemer. Dr. Mevait Arapi informiert bei „Erbsensuppe & Gesundheit“ in Hemer über Arthrose. Anmeldungen sind noch möglich.

Abgenutzter Knorpel an den Gelenken von Knie, Schulter und Hüfte ist ein häufiges Leiden im Alter. Aber auch junge Menschen kann Arthrose treffen. Dr. Mevait Arapi, neuer Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie in der Stadtklinik Hemer, wird am Samstag, 11. Februar, um 11 Uhr im Rahmen der Vortragsreihe „Erbsensuppe & Gesundheit“ im MediVital Hemer, Haarweg 80, über das Krankheitsbild und dessen Behandlungsmöglichkeiten berichten.

Arthrose ist die weltweit häufigste Gelenkerkrankung. Bei dem Leiden verschleißt der Knorpel an den Gelenken. Er ist eine Schutzschicht, die sich zwischen den beiden Knochenenden befindet, und verhindert, dass die Knochen aufeinander reiben. Durch Abnutzung, falsche Belastung und aus anderen Gründen kann der Knorpel Schaden nehmen.

Rund 100 voll ausgeformte Gelenke gibt es im menschlichen Körper. Im Prinzip kann eine Arthrose an jedem von ihnen auftreten. „Besonders anfällig sind jedoch die Gelenke, die ständig stark beansprucht werden, wie die Hüfte oder das Kniegelenk“, weiß Dr. Mevait Arapi aus seiner langjährigen Praxiserfahrung. Eine Arthrose ist nicht heilbar. Der Schaden an Knorpel und Knochen lässt sich nicht rückgängig machen. Stattdessen zielt die Behandlung darauf ab, ein Fortschreiten zu verhindern und die Beschwerden des Patienten zu lindern. „Zu allererst versuchen wir es mit konservativen Behandlungsmethoden wie etwa der Physiotherapie oder der Verabreichung von Schmerzmitteln und Kortison“, sagt Dr. Arapi, der diese Behandlungen bei seinen Patienten im Medizinischen Versorgungszentrum Hemer (MVZ) am Alten Rathausplatz in Iserlohn durchführen lässt. Erst wenn diese Art von Therapie ausgeschöpft ist, gibt es eine Überweisung zur Weiterbehandlung in die Stadtklinik Hemer.

Anmeldungen für Vortrag

Im Rahmen einer arthroskopischen Operation lassen sich etwa entzündetes Gewebe oder teils abgelöste Knorpelstücke entfernen oder Bandschäden reparieren. Zu diesen minimalinvasiven Eingriffen zählt auch die Knorpeltransplantation. Bei fortgeschrittener Arthrose wird das beschädigte Gelenk oft gegen ein Kunstgelenk ausgetauscht. „Diese Operationen sind mittlerweile Routine. Der Patient ist danach wieder schmerzfrei und hat mehr Lebensqualität.“ Ein normales Leben mit maximaler Beweglichkeit ist wieder möglich.

Das MediVital in Hemer ist zusammen mit der DAK Iserlohn und der Heimatzeitung Initiator dieser Vortragsreihe. Der kostenlose Vortrag dauert eine Stunde und die Interessierten haben natürlich auch die Möglichkeiten, dem Chefarzt Fragen zu stellen. Und als Stärkung wartet auf alle Teilnehmer im Anschluss ein Teller Erbsensuppe.

Anmeldungen sind erforderlich und werden bis Donnerstag, 9. Februar, um 14 Uhr unter redaktion@ikz-online.de entgegengenommen.

