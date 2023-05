In speziellen Chemikalienschutzanzügen sind die Einsatzkräfte im Gebäude vorgegangen.

ABC-Alarm Hemer: Chemieunfall löst Großeinsatz in der Nacht aus

Hemer. Die Feuerwehr Hemer war in der Nacht zu Donnerstag in der Becke im Großeinsatz. In einem Industriebetrieb ist Salzsäure ausgetreten.

Eine dunkelbraune Nebelwolke hat in der Nacht zu Donnerstag einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften in Hemer ausgelöst. In einem Industriebetrieb in der Becke war Salzsäure aus einem Becken ausgetreten und hatte sich auf einer Fläche von 40 Quadratmetern im Keller ausgebreitet.

Aufgrund der unklaren Wolke, die Richtung B7 zog, wurde durch die Feuerwehr umgehend Großalarm ausgelöst. „Bei so einer ABC-Lage brauchen wir viele Kräfte vor Ort. Das ist eine Materialschlacht“, sagt Feuerwehrsprecher Andreas Schulte in der Nacht. Auf dem Betriebshof bauten die Einsatzkräfte ein Dekontaminationszelt auf, um Einsatzkräfte und Material reinigen zu können.

Chemieunfall in der Becke in Hemer löst ABC-Großeinsatz aus Chemieunfall in der Becke in Hemer löst ABC-Großeinsatz aus Die Feuerwehr Hemer war in der Nacht zu Donnerstag in der Becke im Großeinsatz. In einem Industriebetrieb ist Salzsäure ausgetreten. Foto: Dennis Echtermann

Mit drei Trupps in speziellen Chemikalienschutzanzügen (CSA) ging die Feuerwehr dann im Gebäude vor. Neben Messungen verhinderten die Einsatzkräfte weiteres Austreten der Flüssigkeit. Ein Fachberater Chemie aus Neuenrade und der stellvertretende Kreisbrandmeister Karsten Runte unterstützten die Arbeiten vor Ort. Die Bezirksregierung Arnsberg wurde ebenfalls informiert.

ABC-Alarm in Hemer: Bevölkerung über NINA und Cell Broadcast gewarnt

Um 3.36 Uhr warnte die Feuerwehr die Bevölkerung über die Warn-App NINA und Cell Broadcast, Fenster und Türen sollten geschlossen werden. Durch austretende Dämpfe soll es eine Geruchsbelästigung im Bereich Becke geben. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand jedoch nicht, wie Feuerwehrsprecher Andreas Schulte später mitteilte. Die Einsatzkräfte hatte die Lage schnell unter Kontrolle.

Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen kann nun das Havariemanagement der Firma Lobbe mit der Reinigung des betroffenen Bereiches beginnen. Im Einsatz waren 65 Einsatzkräfte von der Hauptwache, der Löschgruppen Becke, Landhausen, Mitte, Sundwig und Deilinghofen.

