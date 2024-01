Die Feuerwehr rückte am Montagmittag zu einem Containerbrand an der Altenaer Straße aus.

Feuerwehr Hemer: Containerbrand an der Altenaer Straße

Hemer Am Montag wurde die Feuerwehr zu einem Containerbrand in direkter Nachbarschaft zu einem Gebäude an der Altenaer Straße gerufen.

Ein Containerbrand an der Altenaer Straße in Hemer rief am Montag um 12.40 Uhr die Feuerwehr auf den Plan. Die Wache rückte aus und hatte zur Verstärkung den Löschzug Mitte alarmiert. Vor Ort konnte direkt mit dem Löschen des Feuers begonnen werden, sodass der LZ Mitte der Feuerwehr gar nicht mehr ausrücken musste. „Die Ursache für das Ausbrechen des Brandes ist unbekannt“, berichtet Andreas Schulte, Pressesprecher der Feuerwehr Hemer.

