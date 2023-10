Hemer: Dachdecker können Brand schnell löschen

Hemer. In Hemer heulten die Feuersirenen und alarmierten die Löschgruppe Mitte. Das war der Grund.

Glimpflich ging nach Angaben der Feuerwehr Hemer ein Brand bei Dacharbeiten an einem Wohnhaus in der Stadtmitte aus. Am Dienstag gegen 15.40 Uhr heulten in der Stadtmitte die Sirenen. Zusätzlich zur Hauptwache wurde die Löschgruppe Mitte alarmiert.

Gemeldet war eine Rauchentwicklung auf dem Dach. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Dachdecker das Feuer bereits unter Kontrolle gebracht. Die Einsatzkräfte kontrollierten eine mögliche Brandausbreitung mit der Wärmebildkamera. Die Löschgruppe Mitte übernahm die Brandwache.

