Hemer: Darum lief das Wasser in Apricke nicht

Deilinghofen Die frostigen Temperaturen belasten das Wassernetz. In weiten Teilen von Hemer-Apricke gab es eine Störung der Wasserversorgung.

Die Wasserversorgung ist in weiten Teilen von Apricke am Mittwoch von 6 bis 11.30 Uhr ausgefallen. Grund dafür sind die eisigen Temperaturen. Wie die Stadtwerke Hemer mitteilen, ist durch den Frost die Lüftung einer Druckerhöhungsanlage (DEA) im Gewerbepark Deilinghofen ausgefallen. Dadurch kam es zu einem Druckabfall, und das Wasser kam bei den Haushalten in Apricke nicht mehr an. Die Stadtwerke haben die Anlage mittlerweile repariert.

Kurz nach der ersten Meldung haben Mitarbeiter der Stadtwerke das Wasser über die Druckerhöhungsanlage Waldschlösschen umgeleitet. Die Hydranten in dem Gebiet wurden darauf entlüftet, die Leitungen durchgespült. Stadtwerke-Geschäftsführerin Monika Otten rechnet in der kalten Jahreszeit mit Wasserrohrbrüchen. Viel Regen sei in der vergangenen Zeit in den Boden gesickert. Rohrbrüche könnten in der Tieffrostphase passieren, oder aber, wenn sich nach einer wärmeren Phase die Erdmassen verschieben.

Kunden sollten jedenfalls in diesen Tagen auf die draußen angebrachten Gartenzähler achten, die zum Beispiel für Gartenschläuche verwendet werden. Diese könnten bei den niedrigen Temperaturen leicht vereisen.

