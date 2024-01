Hemer: Das ändert sich beim Bürgerbus ab Ende Januar

Der Bürgerbus in Hemer ändert seinen Fahrplan.

Der BürgerbusHemer ändert zum Montag, 29. Januar, seinen Fahrplan auf den Linien B und C. Derzeit fährt der Bürgerbus auf dem Rückweg vom Waldfriedhof zum ZOB Hemer über die Zeppelinstraße. Auf der Strecke besteht eine direkte Konkurrenz zur Linie 2 der MVG, die die unten aufgeführten Haltestellen fast zeitgleich mit dem Bürgerbus anfährt.

Der Wohnmobilstellplatz an der Hönnetalstraße hat sich immer stärker zu einem Besuchermagneten entwickelt, allerdings mit spärlicher Anbindung an den ÖPNV. „Wir beabsichtigen mit der Linienänderung die Gäste des Stellplatzes als Kunden zu einem Transfer unter anderem zum Sauerlandpark, Felsenmeer oder zur Stadtklinik zu gewinnen“, heißt es in einer Mittelung. Die Linienführung der Linie B bleibt bis zur Haltestelle Im Weiler unverändert.

Nachfolgend die Änderungen:

Linie B – Waldfriedhoflinie:

Wegfallder Anfahrt der Haltestellen

Pestalozzistraße

Königsberger Straße

Memeler Straße

Zeppelinstraße (Westig)

Fichtestraße

NeueHaltestellen:

Reaktivierung der alten Haltestelle Sundwig Meise an der Hönnetalstraße bei den Hausnummern 55-63

an der Hönnetalstraße bei den Hausnummern 55-63 Anfahrt der vorhandenen Haltestelle Felsenmeer-Museum (Einstieg u.a. für Gäste vom Wohnmobilstellplatz)

In dieser Konstellation soll der Bürgerbus auch eine Taktverdichtung zusammen mit der Linie 3 der MVG auf dem Streckenabschnitt der Hönnetalstraße zum ZOB erreichen.

Linie C – Felsenmeerlinie:

Ab dem ZOB Hemer fährt die Linie C künftig ganztägig regelmäßig nur noch bis zur Haltestelle Hademareplatz. Steigt bis dahin niemand ein, und es befindet kein Fahrgast mit einem Ziel auf der Felsenmeerlinie im Bus, und es hat kein Fahrgast bis 20 Minuten vorher im Bus (0173 99 15 215) zwecks Mitnahme von einer anderen Haltestelle der Linie C angerufen, wendet der Bus dann über die Seuthestraße/Hauptstraße und fährt zum ZOB zurück.

Ab dem 29. Januar wird im Gegenzug der obere Eingang des Sauerlandparks (Haltestelle Felsenmeer - Ente) wieder, sofern Fahrgäste vorhanden sind, ganzjährig bedient. Durch diese Umstellung werden Leerfahrten, damit der Treibstoffverbrauch sowie der CO2-Ausstoß reduziert. Der Fahrplan und die neue Linienführung sind auf der Internetseite ersichtlich. Gedruckte Fahrpläne können auch im Foyer des Bürgerbüros, an den Infostellen des Sauerlandparks oder bei den Fahrerinnen und Fahrern abgeholt werden.

Der Bürgerbusverein sucht immer noch dringend neue ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer, damit das vorhandene Angebot aufrechterhalten werden kann. Zum 1. Februar beginnt Martin Wehn seine Arbeit hinter dem Steuer. Dennoch reiche ab März das Fahrpersonal mit zehn aktiven Fahrerinnen und Fahrern schon nicht mehr aus, um die Einsatzzeiten gleichmäßig zu verteilen. Grundsätzlich werden 11 Pesonen pro Woche benötigt, wenn jeder einmal pro Woche einen Einsatz übernimmt. Sollte die Urlaubszeit beginnen oder auch krankheitsbedingte Ausfälle hinzukommen, drohe eine Einschränkung des Linienbetriebs.

Alle Informationen zum Ehrenamt beim Bürgerbus können unter https://buergerbus-hemer.de/ eingesehen werden.

Wer den Bürgerbusverein kennenlernen möchte ist auch herzlich, jeweils am letzten Mittwoch eines Monats, zum Stammtisch im Hotel von der Heyde, Lohstraße 6 in Hemer eingeladen. Beginn ist um 19.15 Uhr.

