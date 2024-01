Hemer: Das sind die neuen Ansprechpartner der Polizei

Hemer Das Team der Bezirksbeamten in Hemer hat sich neu aufgestellt. Süden, Norden, Osten und die Stadtmitte haben jeweils einen Vertreter.

Sie sind das Bindeglied zwischen Polizei und dem Hemeraner Bürger – die Bezirksbeamten. Mit dem neuen Jahr hat sich das Team vom Bezirksdienst der Wache neu aufgestellt. Zwei neue Kollegen sind hinzugekommen. Andre Marczenke kümmert sich um die Stadtteile Ihmert, Westig und Stephanopel, Carsten Hartmann um die nördlichen Stadtteile Landhausen, Stübecken und Becke. Dietmar Haefs, der bisher einen Blick auf den Süden der Felsenmeerstadt geworfen hat, ist nun in der Innenstadt aktiv. Wie gewohnt ist Heinrich Neuhaus für die Stadtteile Deilinghofen und Sundwig zuständig.

„Ziel ist es, Ansprechpartner zu sein“, erklärt Andreas Filthaut, Leiter der Hemeraner Wache, die Rolle der Bezirksbeamten. Es gehe nicht um Repressalien, sondern um einen Blick mit offenem Ohr in die Stadtteile. Die Bezirksbeamten sollen wissen, was auf den Straßen, in den Geschäften und zwischen den Häusern passiert. Auch einen Kontakt zu den Händlern, Unternehmen und natürlich den Bürgern sollen die Beamten aufnehmen. Rund 80 Prozent Außendienstanteil hängt mit der Aufgabe des Bezirksbeamten zusammen.

Der Kontakt zu den Bezirksbeamten Dietmat Haefs ist für der Bezirksbeamte für die Innenstadt. Er ist über 02372/90993333 zu erreichen. Andre Marczenke ist der Bezirksbeamte für Ihmert, Westig und Stephanopel und ist über 02372/90993332 zu erreichen. Für die Stadtteile Landhausen, Stübecken und Becke ist Carsten Hartmann zuständig. Kontakt aufnehmen können Bürger unter 02372/90993331. Heinrich Neuhaus ist in Deilinghofen und Sundwig kein Unbekannter. Er ist über 0237290993330 zu erreichen.

Es geht darum, Präsenz auf den Straßen zu zeigen, aber auch eine aktive Rolle auszuführen. Ein guter Draht zur Bevölkerung hilft dabei, flüchtige Täter aufzuspüren und zu verhaften. Für die Vollstreckung von Haftbefehlen ist es vorteilhaft, wenn man die Stadt kennt und Aufenthaltsorte von Tätern leichter finden kann. Das Sicherheitsgefühl der Bürger sollen die Beamten stärken. Die Bezirksbeamten werden gerne mal zu Schulen eingeladen, um ihre Aufgaben vorzustellen.

Verkehrserziehung in den Schulen

Ein wichtiger Teil der Aufgaben hängt auch mit der Verkehrserziehung in Schulen und Kindergärten zusammen. Der Fahrradpass in den Grundschulen wird vom Bezirksbeamten ausgestellt. Auch die Sicherung des Schulwegs gehört zu den Aufgaben der Bezirksbeamten. Eine Rolle bei größeren Veranstaltungen wie Schützenfesten oder den Konzerten im Sauerlandpark spielen die Bezirksbeamten ebenfalls.

Zwei neue Beamten kommen vom Streifendienst

Die beiden neuen Beamten, Andre Marczenke (49) und Carsten Hartmann (53), kommen ursprünglich vom Wach- und Wechseldienst in Iserlohn und Letmathe. Carsten Hartmann war auch schon im Streifendienst in Hemer aktiv. Ihr Alltag war bisher geprägt vom ständigen Wechsel zwischen Früh-, Spät- und Nachtdienst. Rund um die Uhr werden bei beiden Polizeihauptkommissare nun nicht mehr zu Einsätzen gerufen. Die Stellen der Bezirksbeamten gelten auch deswegen als beliebt.

Mehr über die Polizeibeamten in Hemer

Dietmar Haefs (54) hat im Februar 2023 die Stelle für den Süden Hemers übernommen. Kaum ein Jahr später wechselt er zur Innenstadt. „Das ist schon etwas anderes“, sagt er. Vor allem an den Markttagen wird Haefs Kontakt zu vielen Menschen haben. Nach dem Motto „Wo ich schon mal hier stehe...“ soll er die Fragen und Anliegen der Passanten beantworten. Da viele Geschäfte in der Innenstadt liegen, wird auch das Thema Ladendiebstahl eine Rolle spielen.

Polizei sieht keine Brennpunkte in Hemer

Heinrich Neuhaus ist seit 2017 der Bezirksbeamte für Deilinghofen und Sundwig und seit 1985 als Polizeibeamter in Hemer tätig. Dort ist er auch oft in der Kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung (KEA) am Apricker Weg unterwegs. „Viele geben die KEA als Adresse an, um der Strafverfolgung zu entgehen“, hat er die Erfahrung gemacht. Als Brennpunkt sieht er die Flüchtlingsunterkunft allerdings nicht.

Von einer Häufung von Verbrechen in bestimmten Bereichen geht Wachleiter Andreas Filthaut nicht aus. „Das ist nicht stadtteilspezifisch“, sagt er. Allgemein gebe es in Hemer keine Brennpunkte. Treffpunkte von Jugendlichen oder der Trinkerszene in den Stadtteilen seien der Polizei aber bekannt.

