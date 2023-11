Hemer: Deilinghofer Schützen feiern ihr Königspaar

Deilinghofen. Der BSV Deilinghofen feierte mit seinem Königspaar Kati Gillmann und Alfons Buchgeister den Königsball.

Als Regenkönig geht Alfons Buchgeister in die Geschichte des BSV Deilinghofen ein. Und wie sollte es da auch anders sein, als dass es auch am Tag des Königsballs regnete. Gott sei Dank wurde aber diesmal drinnen gefeiert. Etwa 100 Mitglieder der Schützenfamilie kamen am Samstagabend in der Gaststätte Stenner in Hemer zusammen.

Gruß an das Kaiserpaar

BSV-Vorsitzender Karl-Friedrich Ebe übernahm die Begrüßung. Ein besonderes Willkommen seinerseits galt neben den amtierenden Majestäten auch dem Kaiserpaar Manfred „Juffy“ Karl und Petra Wienand sowie Ehrenoberst Charly Stenner-Borghoff und den beiden Ehrenmitgliedern Ingrid Schauhoff und Lothar Spieckermann.

Traditionell wird beim Königsball auch der Königinnenorden verliehen. Während Alfons Buchgeister seinen Orden bereits bei der Inthronisierung bekam, konnte sich seine Königin Kati Gillmann jetzt über die Auszeichnung freuen. Ebe steckte ihr den Orden an, und danach gab es jede Menge Beifall. Zur Musik von Alleinunterhalter Thomas Weber wurde anschließend gefeiert und getanzt. Zudem blieb genügend Zeit zum Plauschen.

Schon am nächsten Morgen ging es für einige Mitglieder des BSV Deilinghofen weiter. Zusammen mit dem Trommlercorps des TVD fuhren sie zum Frühschoppen des Musikzugs der freiwilligen Feuerwehr nach Plettenberg.

