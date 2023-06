Hemer: Dezentrale Unterbringung wichtig für KEA-Nutzung

Die KEA soll weiter in Deilinghofen bleiben

Deilinghofen. Die Politik knüpft Bedingungen an den Weiterbetrieb der Kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung in Deilinghofen.

Auch in der dritten Beratung zum Weiterbetrieb der Kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung (KEA) in Deilinghofen im Haupt- und Finanzausschuss gab es noch Diskussionsbedarf. Da keine Alternativen für einen Standort zu finden seien und ein Neubau für die Stadtkasse zu teuer ist, hat sich auch der Haupt- und Finanzausschuss einstimmig mit einer Enthaltung für den Weiterbetrieb der KEA ausgesprochen.

Ergänzt wurde auf Vorschlag der CDU die Notwendigkeit einer Infoveranstaltung für die Deilinghofer Bürger, die auch schon am Montagabend stattfand. Zudem solle die Verwaltung sicherstellen, dass die dort untergebrachten Flüchtlinge und Wohnungslosen so schnell wie möglich und dezentral im gesamten Stadtgebiet verteilt werden sollen, wie es CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Gropengießer vorschlug.

Genehmigungspflicht

Für FDP-Ratsmitglied Peter Brand war die Rechnung für die Kosten nicht konkret genug. Bürgermeister Christian Schweitzer versicherte, dass Einzelmaßnahmen vom Betriebsausschuss genehmigt werden müssten und ergänzte den Beschlussvorschlag entsprechend. GAH-Fraktionsvorsitzende Ursula Hüttemeister-Hülsebusch wollte den Sozialausschuss in der Sache informiert wissen. Laut Beschlussvorschlag soll dies auch regelmäßig passieren.

„Wer weiß, war für alles anfallen. Es weiß keiner von uns, ob das ausreicht“, kommentierte SPD-Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Klein den Raum in der KEA, merkte aber auch an, dass bisher viele Geflüchtete dezentral schon verteilt seien.

Am Ende gab der Ausschuss den Beschluss einstimmig mit einer Enthaltung aus der CDU als Empfehlung an den Rat weiter. Dieser entscheidet am Dienstag endgültig über die Sache.

