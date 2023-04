Hemer: Die 1001 Varianten von Gelenkprothesen

Hemer. Hans-Joachim Neuhaus, Leitender Oberarzt für Endoprothetik, informierte bei „Erbsensuppe und Gesundheit“ über Gelenkprothesen.

Einen Überblick über die verschiedenen Arten von Prothesen für Knie- und Hüftgelenke gab Dr. Hans-Joachim Neuhaus, Leitender Oberarzt für Endoprothetik an der DGD-Stadtklinik, am Samstag im Rahmen der Reihe „Erbsensuppe und Gesundheit“ im Medivital am Haarweg. Dabei wurde klar, wie individuell der endoprothetische Ersatz auf die Gelenkstruktur angepasst wird.

„Die Geometrie des Gelenks muss stimmen“, berichtete der Oberarzt anschaulich über die gefühlten 1001 Arten und Varianten verschiedener Prothesen. Dabei müsse ein Arzt die Bewegungsabläufe und die Funktionsweise des Gelenks im Detail nachvollziehen. Neuhaus ging auch auf Hilfsmittel wie die computergestützte Navigation bei Operationen ein.

