Hemer: Die Aktion „Strahlende Kinderaugen“ findet doch statt

Hemer. In der kommenden Woche stehen die Wunschbäume in vier Hemeraner Geschäften. Die Geschenkabgabe läuft bis zum 16. Dezember.

Fast wäre die Aktion „Strahlende Kinderaugen“ in diesem Jahr ausgefallen bzw. wäre in einem kleineren Rahmen und ohne Wunschbäume organisiert worden. Mit der Hilfe der Verwaltung konnten der Lions-Club Hemer und die Wirtschaftsinitiative aber weitere finanziell benachteiligte Gruppen erreichen. Rund 250 Kindern wird nun ein individueller Wunsch zu Weihnachten erfüllt. Die Wunschbäume sollen ab Dienstag oder Mittwoch in vier Geschäften stehen, im Café Poggel, bei Radio Hennecke, im Buchladen am neuen Markt und in der Provinzial-Geschäftsstelle Hennemann. Bis zum 16. Dezember können die Geschenke abgegeben werden.

Die Nachricht der originären Absage hatte viele Menschen sehr bewegt. Persönliche Ansprachen, Facebook-Beiträge und auch ein Leserbrief in der Heimatzeitung drückten ihr Bedauern aus, dass die Aktion nicht wie gewohnt stattfinden konnte.

250 Kinder erhalten ein Geschenk zu Weihnachten

Mit der Hilfe der Verwaltung und Bürgermeister Christian Schweitzer, selbst Mitglied des Lions-Club Hemer, konnten dann aber weitere Weihnachtswünsche von benachteiligten Familien gefunden werden. Über die Flüchtlingshilfe und durch die Ansprache von Beziehern von Wohngeld wurde die Zahl der Wünsche erhöht. Nicht länger nur rund 80 Kinder erhalten nun ein Geschenk bis zu einem Wert von 15 Euro, sondern rund 250 Kinder. In anderen Jahren hatte die Aktion rund 500 Kinder erreicht.

Rainer Wiesemann, Bürgermeister Christian Schweitzer und Thorsten Hennemann (v.li.) vom Lions-Club Hemer verkünden, dass „Strahlende Kinderaugen“ doch stattfinden kann. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

„Die, die wir nicht erreichen konnten, können sich auch im Büro des Bürgermeisters melden“, ergänzt Christian Schweitzer. Eltern oder Verwandte können sich bis zum 30. November unter 02372/551222 melden und werden dann noch berücksichtigt.

Organisatoren wollen sich neue Möglichkeiten der Kontaktaufnahme ausdenken

Mit dem Ausstieg der letzten Schule aus der Aktion hatten die Organisatoren immer mehr Probleme, die Wunschzettel an die Kinder zu verteilen. Auch aufgrund der Corona-Krise konnten Lions-Club und Wirtschaftsinitiative über das Sozialamt, Arge, Jugendhilfe und Flüchtlingshilfe in diesem Jahr nicht genügend Kinder erreichen. Dazu kommt der Datenschutz. Die Ämter dürfen nicht einfach die Namen der von Armut betroffenen Familien weitergeben – auch nicht an die Stadtverwaltung.

Im kommenden Jahr wollen sich die Organisatoren andere Möglichkeiten ausdenken, wie die Kontaktaufnahme zu den Familien klappen könnte. Genaue Pläne sind noch nicht bekannt. „Wir benötigen den Kontakt zu den betroffenen Gruppen“, sagt Organisator Rainer Wiesemann. Mit der Ansprache wolle man 2023 früher anfangen. Wie in den vergangnen Jahren bezahlt der Lions-Club Hemer die Geschenke, die nicht durch Spenden aus der Bevölkerung finanziert werden.

So funktioniert die Aktion „Strahlende Kinderaugen“

Wunschbäume mit Wunschzetteln sind in folgenden Hemeraner Geschäften zu finden: Café Poggel, Hauptstraße 144, Radio Hennecke, Hauptstraße 279, Buchladen am neuen Markt, Hauptstraße 193, und Provinzial Geschäftsstelle Hennemann, Poststraße 12.

Bis zum 16. Dezember sollen alle besorgten Geschenke in den Geschäften abgegeben werden. Von dort werden sie eingesammelt und vor Weihnachten an die Kinder verteilt.

Bedürftige oder Verwandte von Bedürftigen können sich mit individuellen Wünschen noch bis zum 30. November im Büro des Bürgermeisters unter 02372/55122 melden.

