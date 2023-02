Hemer: Diebe bestehlen 74-Jährige im Supermarkt

Hemer. Die Polizei warnt vor Taschendieben. Die Hemeranerin hatte ihre Handtasche im Einkaufswagen gelassen.

Eine 74-jährigen Hemeranerin wurde am Freitag beim Einkaufen in einem Discounter an der Elsa-Brandström-Straße bestohlen. Während sie gegen 11 Uhr ihre Waren zusammensuchte, hatte sie ihre Handtasche in den Einkaufswagen gestellt. Sie ließ den Wagen laut Polizei mehrmals aus den Augen. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass die Geldbörse nicht mehr in der Tasche steckte. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach ihren meist älteren Opfern suchen. Deshalb sollten Kunden dort ihre Wertsachen dicht am Körper verwahren – zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln, rät die Polizei.

