Hemer: Diebe heben Geld mit gestohlener Bankkarte ab

Hemer. Nachdem sie einer Hemeranerin im März die Geldbörse gestohlen hatten, hoben Diebe drei Mal Geld von Automaten ab. Die Polizei bittet um Hinweise.

Mit einer gestohlenen Bankkarte sind Diebe am 11. März in Hemer auf direktem Weg zum nächsten Geldautomaten und haben dreimal Geld abgehoben. Die Polizei veröffentlicht nun Fotos aus einer Überwachungskamera.

Eine 64-jährige Hemeranerin hatte sich am 11. März längere Zeit in einem Laden an der Bahnhofstraße aufgehalten. Beim Verlassen des Geschäftes gegen 13 Uhr bemerkte sie, dass beide Reißverschlüsse ihrer Handtasche geöffnet waren und die Geldbörse weg war. Sie konnte sich an keinerlei verdächtige Beobachtung erinnern, so die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Diebe allerdings nicht nur die Geldbörse gestohlen, sondern längst am Geldautomaten „nachgelegt“: Innerhalb von drei Minuten – zwischen 11.47 und 11.49 Uhr – bedienten sich die Diebe mit den Bankkarten der Frau an verschiedenen Geldautomaten in der Innenstadt.

Die Bestohlene räumte ein, dass sie ihre PIN im Portemonnaie aufbewahrt hatte – angeblich „nicht auf den ersten Blick“ ersichtlich. Die Täter/-innen hatten offenbar den richtigen „Blick“. Immerhin gibt es ein Foto der Abheberin. Nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, sie zu identifizieren, hat das zuständige Amtsgericht Hagen eine Fahndung mit Hilfe von Fotos angeordnet. Dieses ist zu finden auf dem Fahndungsportal der NRW Polizei unter polizei.nrw/fahndung/109418.

Hinweise werden erbeten unter 02372/9099-0 an die Polizei in Hemer oder jede andere Polizeidienststelle. Die Polizei mahnt bei dieser Gelegenheit noch einmal eindringlich, keine PIN ins Portemonnaie zu legen.

