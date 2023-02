Hemer: Diebe schlagen Scheiben von Autos ein

Hemer. Die Polizei bittet um Hinweise, nachdem in Hemer mehrere Autos beschädigt wurden. In einigen von ihnen wurden auch Gegenstände entwendet.

Am Wochenende gab es in Hemer eine Reihe von Diebstählen aus Fahrzeugen, so berichtet es die Polizei. In allen Fällen wurden Scheiben eingeschlagen, so dass die Täter die Wagen durchsuchen konnten. In der Nacht zum Freitag holten Unbekannte eine Geldbörse aus einem schwarzen DaimlerChrysler, der an der Bahnhofstraße parkte, acht Dosen Energydrink aus einem an der Ernst-Stenner-Straße geparkten Toyota Avensis und eine Schachtel Zigaretten aus einem an der Brabeckstraße abgestellten Audi Q3. Ohne Beute blieben die Täter bei einem An der Stennert geparkten VW Up! und einem an der Hans-Meyer-Straße abgestellten Audi Q7.

Weitere Autos in Hemer beschädigt

Am Samstag zwischen 7 und 16 Uhr gab es einen weiteren Einbruch an der Hans-Meyer-Straße: Dort wurde eine Scheibe eines VW Passat eingeschlagen. Auch dort machte der Täter keine Beute. Am Haseloh wurde in der Nacht zum Sonntag ein Fiat Punto beschädigt: Unbekannte verbogen die Front-Scheibenwischer, beschädigten eine Rückleuchte und ließen die Luft aus allen vier Reifen. Zwischen Montag vor einer Woche und dem vergangenen Freitag wurde an der Danziger Straße die Motorhaube eines Mazda CX-5 zerkratzt. Die Polizei warnt davor, Wertsachen im Fahrzeug liegen zu lassen. Oft genug reicht bereits das in der Mittelkonsole liegende Kleingeld als Tatanreiz. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02372/ 9099-0.

