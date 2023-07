Hemer: Diebe stehlen Tasche aus einem parkenden Transporter

Die Polizei informiert über einen Diebstahl in Hemer. Unbekannte haben eine Tasche aus einem parkenden Auto gestohlen.

Hemer. Unbekannte haben in Hemer am Apricker Weg eine Tasche aus einem parkenden Transporter entwendet. Dafür schlugen sie die Scheibe ein.

Unbekannte haben am Donnerstag, zwischen 20 und 21.30 Uhr, die Scheibe eines am Apricker Weg in Hemer parkenden VW Transporter eingeschlagen. Anschließend entwendeten sie eine Tasche samt Inhalt, die auf dem Beifahrersitz stand. Die Polizei weist darauf hin, dass ein Auto kein Tresor ist. Nehmen sie Taschen und andere Wertgegenstände stets bei Verlassen des Fahrzeugs mit, um Dieben keinen Anreiz zu geben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer