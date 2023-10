Die Polizei Hemer fahndet nach Dieben, die in der Becke in einen Rohbau eingedrungen sind.

Polizei Hemer: Diebe stehlen Werkzeuge aus Rohbau in der Becke

Becke. Werkzeuge und weitere Gegenstände sind am Wochenende von einer Baustelle in Hemer-Becke gestohlen worden. Die Polizei setzt auf Zeugen.

Aus einem Rohbau in Hemer haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Gegenstände gestohlen. Von der Baustelle am Mesterscheider Weg wurden laut Polizei unter anderem Werkzeug und Lautsprecher entwendet.

Hinweise auf die Täter lagen zunächst nicht vor. Die Polizei hofft daher auf Zeugen, die sich unter 02372/9099-0 auf der Polizeiwache in Hemer melden können.

