Hemer: Diebstahl von Energy-Drinks und Eintopf misslingt

Mit vier Dosen Eintopf und 24 Dosen Energy-Drinks in seinem Rucksack wollte ein Mann am Freitag gegen 11.30 Uhr einen Supermarkt an der Bahnhofstraße in Hemer verlassen – allerdings ohne sie zu bezahlen, wie die Polizei am Montag berichtet.

Ein Mitarbeiter hatte den deutlich übergewichtigen Mann am Morgen im Laden beobachtet. Zwischen den Regalen nahm er seinen Rucksack aus dem Einkaufswagen und setzte ihn auf, um an der Kasse ein paar Artikel zu bezahlen. Vor der Kasse sprach ihn der Mitarbeiter an. Er bat ihn, in den Rucksack schauen zu dürfen. Doch der Kunde strebte nach draußen. Der Mitarbeiter hielt ihn am Rucksack fest. Der Unbekannte befreite sich und rannte nach draußen – ohne sein Gepäck. Als der Mitarbeiter den Rucksack öffnete, kamen die Dosen zum Vorschein. Als sich der Unbekannte losriss, erlitt der Mitarbeiter eine leichte Handverletzung. Die Polizei wurde hinzugezogen. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Mann mit der schwarzen Hose und den orangefarbenen Applikationen verlief ohne Erfolg.

