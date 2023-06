Hemer: Diese Gärten können am 4. Juni besichtigt werden

Hemer. Die „Offenen Gärten im Ruhrbogen“ ermöglichen auch in Hemer Einblicke in schöne Gartenlandschaften.

Das Angebot begeistert Garteninteressierte seit mittlerweile 15 Jahren: Die „Offenen Gärten im Ruhrbogen“ laden Garteninteressierte zu Besuchen ein. In diesem Jahr sind acht Kommunen an der Aktion beteiligt. Mit insgesamt 35 sehenswerten Gärten und Gartenanlagen in den Kommunen Arnsberg, Balve, Fröndenberg, Hemer, Iserlohn, Menden, Neuenrade und Wickede gibt es in diesem Geburtstagsjahr besonders viel zu sehen.

+++ Lesen Sie auch: Warum die Carichic-Kundschaft in Hemer immer jünger wird +++

Die Initiative lebt vom Engagement der Gartenbesitzer und ihrer Bereitschaft, ihre gestalteten Gärten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Diesmal sind wieder zwei Hemeraner Familien dabei, die am Sonntag, 4. Juni, von 11 bis 18 Uhr Blicke hinter den Gartenzaun ermöglichen.

Insektenparadies

Andrea und Jörg Raffenberg laden in ihr „Schmetterlings-Insektenparadies“ Am Roland 21A ein. Mitten im Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 wurde der Garten des 495 Quadratmeter großen Grundstücks völlig neu zu einem Paradies für Schmetterlinge und zahlreiche Insekten gestaltet. Verschiedene neue Sitzmöglichkeiten sowie eine farblich abgestimmte bienenfreundliche Bepflanzung bestimmen den Wohlfühlcharakter des Gartens.

Landschaftsgarten

Eva-Maria und Ernst Wilhelm Rittinghaus öffnen ihren Landschaftsgarten an der Hönnetalstraße 157. Ein ca. 10.000 Quadratmeter großer Garten, der seit 25 Jahren mit vie Leidenschaft gestaltet wird. Der alte Baumbestand bietet Raum für schattenliebende Stauden und Rhododendren. Ein langer Rundweg führt vorbei an einem Bauerngarten mit Hochbeet und Insektenhotel, einem mediterranen Bereich, einem großen Teich mit Wasserfall, einer Brunnenanlage, blühenden Staudenbeeten sowie mehreren Terrassen und Sitzplätzen.

+++ Auch interessant: „Ingo Bals Race“ Hemer: Spendenübergabe im Westfalenstadion +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer