Hemer: Dr. Neuhaus erklärt Behandlungsmethoden bei Arthrose

Dr. Hans-Joachim Neuhaus informiert bei der Vortragsreihe „Erbsensuppe und Gesundheit“ in Hemer über Beschwerden an Knie- und Hüftgelenken.

Hemer. Dr. Hans-Joachim Neuhaus informiert bei „Erbsensuppe und Gesundheit“ in Hemer über Knie- und Hüftgelenksbeschwerden. Anmeldungen möglich.

Mit Beschwerden an Knie- und Hüftgelenken kennt sich Dr. med. Hans-Joachim Neuhaus, Leitender Oberarzt für Endoprothetik an der DGD-Stadtklinik, aus. Am Samstag, 11. März, um 11 Uhr wird er im Rahmen der Reihe „Erbsensuppe und Gesundheit“ im MediVital am Haarweg die wichtigsten Fakten über Krankheitsbilder, Schmerzursachen und Behandlungsmöglichkeiten erläutern.

+++ Auch interessant: So blickt man beim SIH auf 2022 zurück +++

Der Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie kann auf einen wahren Erfahrungsschatz zurückgreifen. Schon 38 Jahre praktiziert er als Arzt. Weit über 2000 Operationen an der Hüfte und weit über 1000 Operationen an Knien hat er schon hinter sich. 14 Jahre war er Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie des St.-Vincenz-Krankenhauses in Menden. Dann wechselte er zur Stadtklinik, um sich persönlich weiterzuentwickeln.

In Münster promoviert

Der gebürtige Lüner erhielt seine Approbation 1985 in Münster, wo er an der westfälischen Wilhelms-Universität auch promovierte. Nach Assistenzarztjahren in Steinfurt und Münster absolvierte er seine Ausbildung zum Facharzt der Chirurgie und wurde Oberarzt der Unfallchirurgie an der Raphaelsklinik in Münster. Dort legte er seine Facharztprüfungen für Orthopädie, Unfallchirurgie und Zusatzbezeichnung Spezielle Unfallchirurgie ab.

Erläuterung der Behandlungsmethoden bei Arthrose

Vor allem der Verschleiß an den Gelenken, die sogenannte Arthrose, ist für viele Schmerzen an Hüfte und Knien verantwortlich. Wann eine Operation sinnvoll ist und wann konservative Heilmethoden, wird er im Vortrag erläutern.

Anmeldung noch möglich

In der Reihe „Erbsensuppe und Gesundheit“ informieren Experten auf Einladung des MediVital, der DAK und der Heimatzeitung in Vorträgen über verschiedene Krankheitsbilder und beantworten Fragen. Im Anschluss gibt es dann einen Teller Erbsensuppe. Eine Anmeldung für diesen kostenlosen Vortrag ist per E-Mail an redaktion@ikz-online.de möglich.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer