Hemer: E-Bike gestohlen – Täter durchtrennen Kabelschloss

Hemer. Die Polizei sucht nach einem in Hemer gestohlenen E-Bike. Das Fahrrad stand nur für eine Stunde und eigentlich gesichert an einer Laterne.

Ein an der Straße Im Ohl in Hemer abgestelltes E-Bike ist am Montag gestohlen worden. Der Eigentümer hatte es laut Polizeibericht gegen 16.30 Uhr vor einer Arztpraxis mit einem Kabelschloss an einem Laternenmast befestigt. Als er eine Stunde später zurückkam, lag nur noch das durchtrennte Schloss auf der Straße.

Die Polizei hat das rote E-Bike vom Typ Specialized Turbo Levo zur Fahndung ausgeschrieben.

