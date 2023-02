Hemer: Ein Blick hinter die Kulissen von Möbel Wiesemann

Eine neue Folge der Serie „Hemereinspaziert“ wurde bei Möbel Wiesemann in Hemer gedreht: (v. li.) Vanessa Wittenburg, Rainer Wiesemann, Vivien Veihoff und Oliver Pohl.

Hemer. In einem neuen Video von „Hemereinspaziert“ geht es um Möbel Wiesemann in Hemer. Das erfahren die Zuschauer bei dem Blick ins Familienunternehmen

Mitten in Hemer, direkt an der Hauptstraße liegt Möbel Wiesemann. Seit über 100 Jahren gibt es das Familienunternehmen, das von rückenfreundlichen Betten bis zu Küchen nach Maß die Wohnwünsche seiner Kunden erfüllt. Wie genau das abläuft und welche Überraschungen Geschäftsführer Rainer Wiesemann in den vier Wänden des Unternehmens bereithält, zeigt er jetzt im neuen Video von „Hemereinspaziert“. IKZ-Redakteurin Vanessa Wittenburg und Kameramann Oliver Pohl haben sich mit ihm getroffen und einen Blick hinter die Kulissen geworfen.

Im Gespräch präsentierte Rainer Wiesemann nicht nur die verschiedenen Angebote des Möbelhauses – er zeigte der Redakteurin auch, wie die Küche aus dem Geschäft an den Verwendungsort kommt. Dafür machten die beiden Akteure einen kleinen Exkurs mit dem Lkw in den Sauerlandpark, nämlich in den Pavillon der Park-Gruppe der städtischen Kita Zaubergarten. Dort hat Möbel Wiesemann nämlich eine perfekt auf die Bedürfnisse der Kita-Gruppe abgestimmte Küche nach Maß eingebaut.

Und auch sonst gibt es in dem Familienunternehmen viel zu entdecken: Ob individuelle Schranklösungen für jeden Raum oder besondere Betten – das alles zeigt das „Hemereinspaziert“-Video. Und dann entdeckt Vanessa Wittenburg auch noch ein Möbelstück, das niemals verkauft wird.

„Hemereinspaziert“ ist eine Serie der Wirtschaftsinitiative. Das Team rollt den gelben Teppich vor den Unternehmen aus und stellt den Betrieb vor. Allerdings nicht als klassisches Video-Unternehmensporträt, sondern mit mehr Spannung – verbunden mit einem Blick hinter die Kulissen.

Wer sich dafür interessiert, dass sein Betrieb vorgestellt wird, kann sich an die Wirtschaftsinitiative wenden, per E-Mail an info@wi-hemer.de. Bis jetzt hat das „Hemereinspaziert“-Team bereits vor sieben Hemeraner Betrieben den gelben Teppich ausgerollt. Das waren Radio Hennecke, Firma Höppe, Büroeinrichtung Grothe, die LWL-Klinik und die Stadtwerke, Ebberg Elektrotechnik – und jetzt bei Möbel Wiesemann. Alle Folgen sind auf www.wi-hemer.de oder auf dem Youtube-Kanal „WI Hemer - Hemereinspaziert“ zu sehen.

