Hemer: Ein Buch über die Leidenschaft, wieder fit zu werden

Hemer „Endlich wieder schmerzfrei wandern“ heißt das Sachbuch des Deilinghofers Marwin Isenberg. Dieses erscheint am 5. Februar.

Manchen ist der Deilinghofer Marwin Isenberg bereits durch die Fernsehsendung „Doc Esser macht den Westen fit“ bekannt. Dort wirkte er neben Arzt Dr. Heinz-Wilhelm Esser als Sportexperte mit. Einigen wird Isenberg auch durch sein Trainings- und Outdoorstudio „Gipfelgang“ bekannt sein. Nun ist der 30-Jährige unter die Buchautoren gegangen.

Am 5. Februar erscheint sein Sachbuch „Endlich wieder schmerzfrei wandern“ im Becker Joest Volk Verlag. Das Buch liefert auf 224 Seiten ein Aufbauprogramm für Knie, Rücken, Hüften, Schultern, Nacken und Füße. Es gibt außerdem Impulse, wie man in wenigen Wochen wieder fit werden kann.

Idee zum Buch entstand vor sieben Jahren

Wie kam es zu dem Buch? „Es ist ja fast schon peinlich, wie wenig ich machen musste, um endlich wieder schmerzfrei zu laufen.“ Diese Worte eines Klienten brachten den Sportwissenschaftler, Personal Trainer und Wander-Experten Marwin Isenberg irgendwann auf den Gedanken, über seine Übungen und Expertise ein Buch zu verfassen. Das war aber bereits vor sieben Jahren.

Anfang 2023 konkretisierte sich das Projekt, und er, der an der Universität Bochum Sportwissenschaft studierte und jahrelang als Produkttrainer für die Outdoor-Marke Jack Wolfskin tätig war, erhielt eine Zusage vom Verlag. Von diesem Zeitpunkt an schrieb Marwin Isenberg seine Tipps für alle verständlich auf. Im vergangenen September war er fertig.

Schmerzen beim Wandern lassen sich vermeiden

Immer wieder betont er, der im Übrigen ein zweites Buch plant, dass er keine Wunder vollbringen könne. Aber er möchte den Menschen helfen, die Leidenschaft, wieder fit zu werden, für sich zu entdecken. Viele Menschen klagen, so Isenberg, beim Wandern oder danach über Beschwerden und deshalb verzichten sie vielleicht sogar ganz darauf – dabei ist Wandern nachgewiesener Weise der beliebteste Sport des Deutschen. „Wir haben das Wandern in den Genen“, ist sich Isenberg sicher.

Oftmals lassen sich die Ursachen der Schmerzen, etwa in den Knien, Füßen, Schultern oder im Rücken, schon im Vorfeld von Wanderungen bei den meisten Menschen mit vergleichsweise wenig Aufwand vermeiden. Mit nachvollziehbaren Übungen und Tipps zeigt der leidenschaftliche Wanderer auch denen wieder einen Weg, die in Sachen Wandern bereits aufgegeben haben. In dem Buch befinden sich 70 einfache Übungen, die auch ohne Geräte zu Hause oder unterwegs umsetzbar sind.

Doc Esser schreibt das Vorwort

Nach einem Vorwort von Doc Esser, der mittlerweile zu einem Freund geworden ist, geht Marwin Isenberg zunächst auf die Ursachen für Schmerzen ein und zeigt verschiedene Lösungsansätze auf. Danach beschreibt er einen Weg zur Schmerzfreiheit. Nach einem ausgeklügelten Trainingsprogramm liefert Isenberg zum Schluss Erfolgsgeschichten seiner Patienten.

Das Konzept von „Gipfelgang“ Das Trainings- und Fitnessstudio Gipfelgang ist zu Beginn des neuen Jahres von den Räumen am Sauerlandpark in das Ärztehaus an der Hauptstraße 126 gezogen. Das Studio verfolgt, so Inhaber Marwin Isenberg, ein bestimmtes Konzept. Die Kunden sollen sich auf ihren persönlichen Gipfelgang vorbereiten. Das kann eine Überquerung der Alpen sein oder auch eine Wanderung durch den Balver Wald. Begonnen wird in der Regel mit einer Ganganalyse, um das Training individuell auf den Menschen und das Ziel auszurichten. Getestet wird unter anderem der Gang bergab, bergauf und mit Wanderschuhen. Eine weitere Besonderheit des Studios ist das semipersönliche Training, wie es Marwin Isenberg nennt. Das Studio ist dabei nur für wenige Plätze reserviert. Marwin Isenberg schaut dann bei den Trainings- und Fitnessübungen genauer hin und passt das Training an die individuellen Bedürfnisse an. Seit 2019 betreibt Marwin Isenberg das Studio, seit sechs Jahren ist er selbstständig tätig.

„Selbst Menschen, die in der Vergangenheit oft nach ein oder zwei Kilometern aufgeben mussten, bekommen wir in aller Regel innerhalb weniger Wochen wieder beschwerdefrei und belastbar“, so Marwin Isenberg. Ganze vier Wochen dauert das Express-Programm, das bereits den allermeisten helfe.

Vorstellung des Buchs im Fitnessstudio

Jetzt, wo Isenberg ein erstes gedrucktes Exemplar in den Händen hält, merkt man ihm den Stolz und die Zufriedenheit an. „Ist echt cool geworden“, resümiert er kurz und knapp.

Wer jetzt gespannt ist auf das Buch, braucht nicht bis zum Erscheinungstermin zu warten. Am 3. und 4. Februar lädt Marwin Isenberg, der zunächst sein Studio am Sauerlandpark betrieb, zu einem Tag der offenen Tür im Rahmen seiner Neueröffnung an der Hauptstraße 126 ein. Samstagabends stellt er dabei sein Buch vor und steht für Fragen und Antworten dazu zur Verfügung. Interessierte haben die Möglichkeit, sich per E-Mail an info@gipfelgang.de anzumelden.

