Hemer: Ein Loch weniger auf der Landstraße nach Ihmert

Zwei Jahre lang musste auf die Sanierung gewartet werden. Nun ist ein Loch von vielen auf der Landstraße von Hemer nach Ihmert geflickt worden.

Hemer. Das gefährliche Fahrbahnloch auf der Altenaer Straße in Hemer ist verfüllt, doch viele andere Schlaglöcher bleiben auf der Landstraße von Westig nach Ihmert. Monatelang hatten Anwohner und Autofahrer die immer tiefer absackende Fahrbahn hinter einem Kanaldeckel in Höhe der Einmündung im Huckschlage beklagt.

+++ Lesen Sie auch: Hemer: Staus auf B 7 wegen Baustelle an der Edelburg +++

Nachdem die Asphaltdecke in den vergangenen Tagen durchgebrochen ist, rückte am Dienstagmorgen Straßen NRW an, um den Schaden provisorisch zu flicken. Zwei Jahre dauerte die Schadensbehebung, denn Ursache der Unterspülung war das Hochwasser im Sommer 2021.

Erneuerung des ersten Straßenstücks 2024?

Ein Loch weniger, viele andere bleiben. Im letzten Städtebaugespräch sagte Straßen NRW zu, im kommenden Jahr Haushaltsmittel für die Erneuerung eines ersten Streckenabschnittes zur Verfügung zu stellen. Angegangen werden soll der Bereich zwischen Westig und Bredenbruch. Dort müssen zunächst die Entwässerungseinrichtungen erneuert werden, bevor die neue Fahrbahn aufgebaut werden kann. Die Stadt erklärte sich bereit, die Vorplanungen vom eigentlich zuständigen, aber überlasteten Landesbetrieb zu übernehmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer