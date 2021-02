Hemer ein tiefgefrorenes Winter-Wunderland

Hemer. Viele Familien zieht es auf die Rodelhänge, in den Sauerlandpark und in die tief verschneiten Wälder.

Eiskalte Nächte mit zweistelligen Minusgraden, eine glitzernde Schneeschicht und strahlend blauer Himmel: Hemer wurde am Wochenende zum Winter-Wunderland. Das vielleicht letzte Schneewochenende nutzten viele Familien nochmals zum Rodeln oder zur Winterwanderung.

So herrschte auf den Hängen in Frönsberg und Ihmert wieder reger Betrieb. Selbst Skifahrer und Snowboarder nutzten die Pisten. So wie Andreas, der jetzt eigentlich nach Österreich in den Skiurlaub gefahren wäre. Im Lockdown musste die Frönsberger Piste reichen, mangels Lift wurde aus dem Snowboarden gleich ein Fitnesstraining. Die dicke Eisschicht auf den Wiesen und der lockere Pulverschnee darüber boten jedenfalls rasante Abfahrten.

Für besondere Impressionen sorgte auch der Sauerlandpark, der selten zuvor so winterlich besucht werden konnte. Viele Familien nutzten den wieder geöffneten Park und auch das Naturschutzgebiet Deilinghofen und die heimischen Wälder für eine Winterwanderung.

Vorsicht vor Dachlawinenund langen Eiszapfen

Hemer wurde am Wochenende zum Winterwunderland Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Bereits für heute ist Tauwetter mit Eisregen angesagt, die Stadt warnt vor Dachlawinen und Eiszapfen. Das Ordnungsamt der Stadt Hemer bittet deshalb vor allem Fußgänger, in der Nähe von Gebäuden den Blick auch nach oben zu richten und entsprechenden Abstand zu halten. Grundstückseigentümer sind hier in der Verkehrssicherungspflicht. Eiszapfen sollten unbedingt kurzfristig entfernt, Dächer und Dachüberstände von Schnee und Eis befreit werden – notfalls mit Hilfe von Fachleuten.