Hemer: Ein versuchter und ein tatsächlicher Rollerdiebstahl

Hemer Die Polizei meldet einen versuchten Rollerdiebstahl. In der gleichen Nacht hatte ein anderer Halter weniger Glück: Sein Roller wurde gestohlen.

In der Nacht zum Mittwoch, 27. Dezember versuchten Unbekannte, an der Kuhbornstraße in Hemer einen Motorroller zu stehlen. Laut Polizeibericht, hörte der Halter etwa zwischen 23 und 0 Uhr verdächtige Geräusche von draußen. Als er nachschaute, sah er zwei ihm unbekannte männliche Personen, die sich an seinem Motorroller zu schaffen machten. Er schrie die Männer an, die darauf die Flucht ergriffen. Der Halter schätzte das Alter der Jugendlichen auf etwa 16 bis 18 Jahren. Einer von ihnen trug ein weißes Basecap und eine orange Jacke. Bei ihren Versuchen, das Lenkradschloss zu knacken, haben sie die Lenkung des Rollers verbogen. Der Halter erstattete am Morgen Anzeige bei der Polizei.

Ein anderer Mofa-Halter hatte weniger Glück: Sein weißes Kleinkraftrad der Marke Kreeway parkte an einer Hauswand an der Hauptstraße. Am Mittwoch gegen Mittag stellte er fest, dass das Mofa samt weißem Helmkoffer und Regenkleidung gestohlen wurde. Auch er erstattete Anzeige bei der Polizei.

