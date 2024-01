Hemer: Einbrecher schiebt in der Nacht Rollläden hoch

Hemer Nach mehreren Einbrüchen in Hemer sucht die Polizei den Täter. Es gibt offenbar Videoaufnahmen.

Am Neujahrsmorgen kurz nach 7 Uhr wurde eine Frau Am Langeloh in Hemer von Geräuschen geweckt. Sie schaltete das Licht ein und sah noch schwarze Handschuhe, die von außen ihren Rollladen hochschoben, berichtet die Polizei. Vom Licht verschreckt, ließ der Unbekannte das Rollo fallen und flüchtete. Die Polizei stellte Tatwerkzeug sicher.

Videokamera filmte Tatverdächtigen

Kurze Zeit später meldete sich ein Nachbar, dem der Unbekannte durch das Überwachungsfeld einer Videokamera gelaufen war. Die Polizeibeamten schauten sich die Aufnahmen an. Darauf ist ein etwa 25- bis 35-jähriger Mann mit schwarzen, zurückgekämmten Haaren, Vollbart und dunkler Hose zu sehen. Die Polizei sicherte Spuren. Gegen 10.45 Uhr meldete sich ein dritter Zeuge von der Straße Am Langeloh: Ein Unbekannter hatte sich am Morgen in den Wagen des Zeugen gesetzt, aber nichts entwendet. Auch von diesem Vorfall gibt es Videoaufnahmen.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Balkontür an Jübergstraße aufgebrochen

Möglicherweise besteht laut Polizei ein Zusammenhang zu einem vollendeten Einbruch an der Jübergstraße: Zwischen 1 und 5.45 Uhr ist ein Unbekannter dort in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Er riss eine Jalousie aus den Führungen und brach eine Balkontür auf. Auf dem Balkon blieb eine angebrochene Flasche Scotch Whisky stehen. Die Polizei sicherte die Spuren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer