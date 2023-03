Hemer: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Einbrecher durchwühlten eine Wohnung an der Mendener Straße in Hemer.

Hemer. An der Mendener Straße in Hemer haben Einbrecher eine Wohnung komplett durchwühlt. Sie stahlen Schmuck und Bargeld.

Nachdem am Freitag in ein Wohnhaus in der Becke eingebrochen wurde, gab es jetzt einen Einbruch an der Mendener Straße. Über ein Fenster stiegen Unbekannte laut Polizeibericht am Montag zwischen 15 und 22 Uhr in eine Wohnung in der Mendener Straße ein.

Die Einbrecher durchwühlten in der Folge die gesamte Wohnung. Sie stahlen Schmuck und Bargeld. Zeugenhinweise können unter 02372/9099-0 an die Polizeiwache in Hemer gegeben werden.

