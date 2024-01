Hemer: Einbruch ins Lehrerzimmer der Gesamtschule

Kriminalbeamte sicherten in der Gesamtschule Hemer Spuren, nachdem dort in das Lehrerzimmer eingebrochen wurde.

Hemer Unbekannte haben ein Fenster des Lehrerzimmers der Gesamtschule Hemer aufgehebelt. Sie durchwühlten den Raum und durchsuchten Schränke.

Unbekannte haben am Dienstag, 23. Januar, gegen 19.45 Uhr das Fenster zum Lehrerzimmer der GesamtschuleHemer an der Parkstraße aufgehebelt. Sie kletterten in den Raum und durchwühlten die Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme am Donnerstagabend nicht geklärt werden. Polizeibeamte durchsuchten den Gebäudeteil ohne weitere Feststellungen. Kriminalbeamte sicherten Spuren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer