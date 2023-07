Hemer: Einheitliches Bild durch Baumaßnahme zerstört

Die Ausbesserungsarbeiten auf dem Parkplatz an der Steinert gefallen der FPD in Hemer nicht.

Hemer. Auf dem Parkplatz An der Steinert beschwert sich die FDP in Hemer über die vorgenommenen Ausbesserungsarbeiten und stellt ein paar Fragen.

Kürzlich wurde auf dem städtischen Parkplatz An der Steinert eine Asphaltdecke aufgebracht, dazu hat die FDP-Fraktion ein paar Fragen und formuliert diese in einem Antrag. 1. Warum wurde auf dem Parkplatz An der Steinert eine bauliche Maßnahme vorgenommen? 2. Wer hat die Art und Weise der Ausführung festgelegt und beauftragt? 3. Welcher Standard wurde hier zugrunde gelegt? 4. Wie wirkt sich die Maßnahme auf künftige Arbeiten am Parkplatz aus?

Asphalt direkt auf die Steine aufgebracht

Offenbar war im Laufe der Zeit die Parkplatzfläche abgesackt und musste angehoben werden, so die FDP. Doch statt die Pflastersteine aufzunehmen, zu unterfüttern und dann wieder zu verlegen, sei der Asphalt direkt auf die Steine aufgebracht worden, und das Ergebnis dieser Maßnahme ist laut FDP-Fraktion nicht nur optisch alles andere als befriedigend.

Wer hat die Maßnahme beauftragt?

„Die jetzt unter einer Schicht Asphalt liegenden Steine sind normal nicht mehr nutzbar. Das einheitliche Erscheinungsbild, was sich ja durch die ganze Innenstadt ziehen soll, ist zerstört und eventuelle in Zukunft weiter erforderliche Reparaturen werden erschwert. Im Ergebnis wird das städtische Infrastrukturvermögen durch solche „Ausbesserungsarbeiten“ geschädigt. Man fragt sich wirklich, wer so etwas beauftragt hat, wer es umgesetzt hat und wie die entsprechende Abnahme seitens der Stadt erfolgt ist“, formulieren es die Liberalen in ihrem Antrag.

Aus Sicht der Fraktion müsse es für solche Maßnahmen einen einheitlichen Standard geben. Dieser solle der langfristigen Sicherung des Infrastrukturvermögens dienen und auch ästhetische Gesichtspunkte berücksichtigen.

