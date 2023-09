Hemer: Einsatz für Straßentiere in Rumänien

„Friends for Life Germany“ machen sich in Rumänien für Straßentiere stark.

Hemer. Der Tierschutzverein „Friends for Life Germany“ macht sich in Rumänien für Straßenhunde stark. Wie das genau geschieht und wie man helfen kann.

Die gemeinnützige Organisation „Friends for Life Germany“ aus Hemer macht sich im rumänischen Craiova mit einem eigens gebauten Tierheim für Straßentiere stark. Es wird Tierschützern vor Ort geholfen und verlassenen Tieren Schutz und Zukunft gegeben. Nach den letzten Besuchen in Rumänien im Juni dieses Jahres haben die ehrenamtlichen Tierschützer sich auch für das zweite Halbjahr eine Menge auf die Fahne geschrieben, um zu helfen.

Chance für Tiere durch Futterspenden

Momentan läuft in Kooperation mit VETO, der Vereinigung europäischer Tierschutzorganisationen, eine großangelegte Spendenaktion für schutzlose und heimatlose Vierbeiner. Dabei ist „Friends for Life Germany“ einer von zehn mitwirkenden Tierschutzvereinen. Seite an Seite mit einer großen Gemeinschaft aus tausenden Spendern und starken Partnern wird unter der Schirmherrschaft der ehemaligen Profi-Biathletin und VETO-Botschafterin Maren Hammerschmidt für heimatlose Vierbeiner gekämpft. Dabei wird noch bis zum 14. September 2023 zur Futterspendenaktion „Stark für Straßentiere“ aufgerufen. „Ein Lkw mit Futter ist für die rumänischen Tierschützer vor Ort, mit denen wir zusammenarbeiten, etwas Wunderschönes“, weiß Nicole Sagel, die stellvertretende Vorsitzende von „Friends for Life Germany“.

Transport ist gewährleistet

VETO kümmert sich um den Transport des Futters nach Rumänien, und zusätzlich erhalten die Tierschützer eine Geldprämie für besondere Fälle und Einzelschicksale. Dabei gibt jede Futterspende den armen verlassenen Tieren eine Chance. „Täglich kommen neue Notfälle dazu, die unerträgliches Leid erfahren haben. Schätzungsweise Millionen Hunde und Katzen leben überall in Europa herrenlos auf der Straße. Dort sind sie Gefahren wie Hunger, Krankheiten oder Gewalt ausgesetzt. Hinzu kommt, dass das Leben eines Straßentieres in vielen europäischen Ländern nichts wert ist“, berichtet Nicole Sagel. Tierschutzvereine nehmen die Vierbeiner in ihre Obhut und päppeln sie in Tierheimen oder auf Pflegestellen auf.

Aktive Aufklärungsarbeit

Die Tierschützer versorgen die Vierbeiner mit Futter, behandeln Krankheiten, kastrieren die Tiere, vermitteln sie in ein neues Zuhause und klären die Bevölkerung vor Ort auf, zum Beispiel zu Themen wie Kastrationen und Gesundheitsvorsorge wie Impfungen. Unkastrierte Haustiere vermehren sich und die Nachkommen werden auf der Straße ausgesetzt. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, leistet die Hemeraner Gruppe zusammen mit anderen Tierschützern aktiv Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung.

Unterstützung wird dringend benötigt

Doch dabei brauchen sie Unterstützung und sind auf Spenden angewiesen, vorhandene Straßentiere brauchen jetzt Hilfe, gerade, wenn es in die kalte Jahreszeit geht. Es wird um jedes einzelne Tier gekämpft, den Tieren neuen Lebenswillen geschenkt und dabei geholfen, dass sie zu Kräften kommen. Dafür wird dringend nahrhaftes Futter benötigt. Um ihre wichtige Arbeit zu fördern, startet VETO die Spendenaktion „Stark für Straßentiere“. Die Online-Hilfsaktion unterstützt die zehn deutsche Tierschutzvereine, die unter anderem in Rumänien aktiv sind. Jeder Verein erhält automatisch auch eine finanzielle Unterstützung, um den Tierschutz im Land weiter voranzutreiben. Die sogenannte Geld-Prämie wird für Kastrationskampagnen, medizinische Versorgung oder auch den Ausbau von Tierheimen verwendet. Wer das Anliegen von VETO unterstützen und damit „Friends for Life“ helfen möchte, kann dies im Internet www.veto-tierschutz.de/stark-fuer-strassentiere tun.

