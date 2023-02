Umwelt Hemer: Entd(r)ecker-Tage starten wieder am 17. März

Hemer. Die Stadt lädt wieder zur gemeinschaftlichen Müllsammel-Aktion auf. Zusätzliche Container werden aufgestellt

Jede Menge Unrat am Straßenrand, Müll an den Bachufern: Hemer hat einen Frühjahrsputz bitter nötig. Im März ist es wieder soweit. Unter dem Motto „Hemer räumt auf!“ stellt die Stadt Hemer das Arbeitsmaterial zur Verfügung und hofft auf große Unterstützung aus der Bürgerschaft.

Die zweiten Entd(r)ecker-Tage waren im Jahr 2022 (leider) von großem Erfolg gekrönt – mehr als 40 Kubikmeter Unrat haben dank der Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger dabei den Weg aus der Natur in die Abfallcontainer gefunden. Die Frage nach der Fortführung der Aktion im Jahr 2023 stellte sich daher für die Stadtverwaltung nicht: Von Freitag, 17. März, bis Sonntag, 19. März, heißt es also wieder: „Hemer räumt auf!“

Auch Stadtbetrieb in Aktion

Auch Hemers Bürgermeister Christian Schweitzer freut sich auf die Säuberungsaktion und putzmuntere Bürgerinnen und Bürger: „Arbeitsmaterialien wie Handschuhe, Zangen oder Müllsäcke wird die Stadt Hemer selbstverständlich wieder kostenfrei zu Verfügung stellen.“ Neben den wichtigsten Unterstützern, den Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Schulen und Initiativen, beteiligen sich wieder die Firma Lobbe und der Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer an der Aktion.

Zangen (leihweise), Handschuhe und Müllsäcke werden vom Fachdienst Klima und Umwelt (Christian Herrmann, 02372/551-172; Email abfall@hemer.de) nach Vereinbarung im Rathaus, Zimmer 701, ausgegeben. Den Auftakt macht die konzentrierte Aktion mit den Hemeraner Schulen bereits am Freitag, 17. März.

Vereine in Dörfern aktiv

Und wohin mit dem aufgelesenen Abfall? Am 17. und 18. März (Freitag und Samstag) kann der Abfall ohne zusätzliche Gebühren auf dem Bringhof an der Englandstraße 7 entsorgt werden. Ergänzend dazu richtet die Stadt Hemer drei zusätzliche Containerstandorte ein: am Freibad-Parkplatz, Teichstraße 23, Bahnhofstraße neben McDonald´s (auch erreichbar über den Parkplatz Urbecker Straße/Ostenschlahstraße) und Parkplatz Feuerwehr, Ihmerter Straße 252a. Die Container werden von Freitagnachmittag, 17. März, bis Montagvormittag, 20. März, nutzbar sein.

Die Stadt Hemer freut sich auch über die inzwischen traditionellen Dorfgemeinschaftsaktionen zum Frühjahrsputz in Ihmert (Samstag, 18. März) und in Frönsberg (Samstag, 1. April). Hier wird ein gesonderter Container am Dorfgemeinschaftshaus Ispei, Stephanopel 112, aufgestellt.

