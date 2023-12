Hemer: Erbsensuppe und Gesundheit mit Dr. Mevait Arapi

Hemer Der Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie referiert im Medivital über das Thema „Leben mit einer Gelenkprothese“.

Das Jahr neigt sich dem Ende und am Samstag, 9. Dezember, wird auch die Vortragsreihe „Erbsensuppe & Gesundheit“, die in Kooperation von MediVital Hemer, DAK Gesundheit Iserlohn und der Heimatzeitung durchgeführt wird, mit einem Vortrag von Dr. Mevait Arapi – zumindest für 2023 - beendet. Der Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie in der Stadtklinik Hemer wird um 11 Uhr im Medivital Hemer, Haarweg 80, über das „Leben mit einer Gelenkprothese“ sprechen.

Die durchschnittliche Lebenserwartung steigt in unserer Gesellschaft stetig an. Mit ihr auch die Zahl der Menschen, die an Gelenkverschleiß, also Arthrose, leidet. Wenn eine Arthrose die Lebensqualität verschlechtert, ist ein künstliches Gelenk oft die einzige Möglichkeit, beweglich zu bleiben oder wieder in Bewegung zu kommen. Etwa 400.000 Menschen in Deutschland benötigen jährlich ein künstliches Gelenk. Eine Gelenkprothese kann Menschen mit schwerer Arthrose an Knie, Hüfte aber auch Schultergelenk helfen. Wer rechtzeitig ein künstliches Gelenk bekommt, hat laut Studie ein 40 Prozent reduziertes Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung wie Herzinfarkt und Schlaganfall oder auch Diabetes.

Wichtige Faktoren für eine gute Prothese

Mit einer Endoprothese klingt der Schmerz ab, die Mobilität steigt und damit entsteht die Möglichkeit, sein Leben wieder aktiv zu gestalten. Dies erreicht man umso schneller, je schonender und präziser der Eingriff durchgeführt wird. Minimalinvasive Operationstechniken und die Erfahrung des Operateurs spielen hier eine große Rolle. Moderne Prothesendesigns, ein eingespieltes OP-Team und auch eine optimale Nachbehandlung sind wichtige Faktoren in Sachen Sicherheit. Dann kann man heute für die meisten Prothesen mit einer Haltbarkeit von über 20 Jahren rechnen.

Angesprochen sollen sich alle Patienten fühlen, die bereits eine Gelenkprothese besitzen oder Personen, für die eine Operation vielleicht die Chance auf ein besseres Leben sein könnte. Der einstündige Vortrag ist kostenlos und danach wartet auf alle Teilnehmer ein Teller Erbsensuppe. Anmeldungen werden bis Donnerstag, 7. Dezember, 12 Uhr, unter redaktion@ikz-online.de entgegengenommen.

