Hemer erhält 514.000 Euro an Fördermitteln für Städtebau

Hemer. Die Umgestaltung des Parks hinter der Stadtbücherei Hemer wird durch das Land NRW gefördert.

Die schwarz-grüne NRW-Landesregierung hat die Förderauswahl für die Projekte der „Städtebauförderung 2023“ bekannt gegeben. Insgesamt werden in ganz Nordrhein Westfalen 225 Projekte in Höhe von 386,2 Millionen Euro gefördert.„Ich freue mich sehr, dass auch die fünf Städte in meinem Landtagswahlkreis bei wichtigen städtebaulichen Projekten unterstützt werden“, erklärt der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Eggers aus Menden. Fördermittel in Höhe von insgesamt 3,37 Millionen Euro werden Balve, Hemer, Menden, Neuenrade und Plettenberg eingesetzt.

Beleuchtung in Unterführung verschoben

Hemer erhält insgesamt 514.000 Euro für die Neugestaltung und Aufwertung des Stadtparks hinter der Stadtbücherei in der Hemeraner Innenstadt und für die gestalterische Aufwertung und Beleuchtung der Unterführung zum Busbahnhof. Letzteres wurde allerdings durch den Rat im Rahmen der Investitionseinsparungen verschoben.

Die Fördermittel sollen allerdings nicht verloren gehen und nach Rücksprache mit der Bezirksregierung für die Innenstadtaufwertung umgeschichtet werden.

