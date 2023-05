Unfall Hemer: Fahrer kann sich nicht an Unfall in Ihmert erinnern

Ihmert. Auch zwei Monate nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Ihmerter Straße kann sich der Unfallfahrer nicht erinnern, was passiert ist.

An den schweren Verkehrsunfall am 18. März auf der Ihmerter Straße in Hemer kann sich der Unfallfahrer nach eigenen Angaben nicht erinnern. Der Altenaer war am späten Abend mit seinem Opel Corsa in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich mit seinem Pkw überschlagen und war gegen den gläsernen Eingangsbereich des Restaurants Elfenfohren geprallt. Wegen seiner schweren Verletzungen konnte die Polizei den Mann erst kürzlich vernehmen. Neue Erkenntnisse ergaben sich dadurch offenbar nicht. Der Unfallfahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss (wir berichteten). Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Nach Zeugenaussagen ist dem schweren Unfall ein illegales Autorennen vorausgegangen, das sich von Kesbern aus über die Westendorfstraße und Ihmerter Straße zog. Konkrete Hinweise auf den zweiten Beteiligten, der ein silbernes Auto, möglicherweise einen Audi A 4 gefahren haben soll, ergaben sich trotz mehrerer Fahndungsaufrufe bislang nicht. Die Ermittlungen dauern an. Der schwer verletzte Unfallfahrer wird sich auch ohne zweiten Tatbeteiligten wegen eines illegalen Autorennens verantworten müssen.

