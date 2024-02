Hemer: Fahrgast verletzt sich bei Notbremsung eines Busses

Hemer Weil eine Autofahrerin die Vorfahrt eines Busses missachtete, verletzte sich ein Fahrgast nach einer Notbremsung an der Parkstraße in Hemer.

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kam es laut Polizeibericht am Donnerstag um 16.10 Uhr an der Parkstraße in Hemer. Dabei bog ein schwarzes Auto von der Parkstraße nach links in die Hauptstraße ein, ohne die Vorfahrt des von links kommenden Linienbusses zu beachten. Die 29-jährige Busfahrerin musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern.

Im Verlaufe der Bremsung rutschte ein Fahrgast von seinem Sitz und verletzte sich am Arm. Er musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Autofahrerin entfernte sich von der Örtlichkeit. Sachschaden entstand keiner. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hemer unter 02372-90990 zu melden.

