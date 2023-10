Hemer: Falscher Bankberater fragt Daten ab – Senior betrogen

Hemer. Ein Mann (71) aus Hemer ist auf einen Betrüger hereingefallen, der sich als Mitarbeiter einer Bank ausgab. Die Polizei warnt vor der Masche.

Betrüger haben einen 71 Jahre alten Mann aus Hemer dazu gebracht, mehrere Überweisungen freizugeben. Über die Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben.

Der Unbekannte hatte sich am Telefon als Mitarbeiter der Bank vorgestellt und behauptet, Hacker hätten mehrere Überweisungen von dem Konto des Seniors veranlasst. Der Betrüger ließ sich alle möglichen Informationen geben zu Kontonummern, Prüfziffern, Gültigkeitsdatum der Kreditkarte und weiteren sensiblen Daten.

+++ Mehr aus Hemer: Feuerwehr wehrt sich gegen späteres Rentenalter +++

Um die angeblichen Überweisungen rückgängig zu machen, sollte der Senior diese zunächst in seinem Online-Banking freigeben. Auch das tat der Hemeraner. Erst nachdem er alle Daten geliefert hatte, wurde er misstrauisch, rief von sich aus bei seiner Bank an und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Banken warnen immer wieder davor, am Telefon genau solche Daten zu nennen. Auch die Polizei rät dringend davon ab, Fremden am Telefon irgendwelche persönlichen oder sensiblen Informationen zu geben. Am Telefon kann sich jeder theoretisch für jeden ausgeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer