Hemer: Familie hat bei Großbrand alles verloren

Am Rande des Benefizlaufs sprach Bürgermeister Christian Schweitzer mit Familie Walichnowski.

Hemer. Bei dem verheerenden Großbrand in Ihmert hat eine Familie alles verloren. Der „Help-Stairs-Run“ soll auch ihr helfen.

Eltern und Kinder können wieder lachen, auch wenn die schrecklichen Erlebnisse des 28. Januars in Hemer längst nicht vergessen sind. Bei einem Großbrand Am Hang in Ihmert hat Familie Walichnowski alles verloren. Ein Teil des Erlöses des „Help-Stair-Runs“ im Sauerlandpark soll ihr zugute kommen.

Bei dem Feuer in der Doppelhaushälfte waren die Mutter, der vierjährige Sohn, die 71-jährige Schwiegermutter und der Cousin schwer verletzt aus dem brennenden Haus gerettet worden. Mittlerweile sind alle wieder genesen. Bürgermeister Christian Schweitzer traf die Familie am Rande des Benefizlaufs im Sauerlandpark.

Stadt hat für eine Wohnung gesorgt

Die Stadt hat nach dem Großbrand für eine Übergangswohnung gesorgt. Durch Spenden der Bürgerstiftung „Wenns im Leben brennt“ und der Kirchengemeinde Ihmert konnten Kleidung und der nötigste Hausrat gekauft werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Versicherung den Vertrag vor dem Brand nach einem Wasserschaden gekündigt hatte und noch keine neue Versicherung abgeschlossen worden war. „Wir starten komplett neu, vor allem haben wir ein Dach über dem Kopf“, dankt Marius Walichnowski allen Unterstützern, der Stadt und der Feuerwehr.

