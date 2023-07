Hemer: FDP wünscht sich Public Viewing zur EURO 2024

Hemer. FDP in Hemer beantragt zur Europameisterschaft Public Viewing im Sauerlandpark. Im Rahmenprogramm sollen sich lokale Vereine präsentieren.

Wenn auch die sportlichen Leistungen der Deutschen Fußballnationalmannschaft aktuell alles andere als gut sind und bis jetzt keine echte Vorfreude aufkommen lassen: Schon in elf Monaten rollt der Europameisterschaftsball in Deutschland. Am 14. Juni wird die UEFA EURO 2024 in München eröffnet. Einen Tag später wird das erste Spiel in Dortmund angepfiffen. Am 14. Juli ist dann das Endspiel im Olympiastadion im Berlin. Viele Städte bereiten Public Viewings vor. So plant Dortmund gleich zwei Fanzonen im Westfalenpark und auf dem Friedensplatz.

Die FDP wünscht sich öffentliche Spielübertragungen auch in Hemer. In einem Antrag der Hemeraner Liberalen heißt es: „Die Verwaltung der Stadt Hemer wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Sauerlandpark ein attraktives lokales Rahmenprogramm für die UEFA EURO 2024 zu gestalten, das insbesondere Public Viewing im Sauerlandpark beinhaltet. Dabei sind auch Fördermöglichkeiten zu prüfen.“

Spiele in der Region

Zur Begründung schreibt die FDP: „In NRW finden insgesamt 20 Spiele an vier Spielstätten statt, nämlich in Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln. Deshalb ist die heimische Region eng mit der Europameisterschaft verwoben: So ist es sehr gut möglich, dass eine Nationalmannschaft in Iserlohn ihr Quartier aufschlägt. Wir sollten diese internationale Großveranstaltung auch in Hemer entsprechend begleiten und erlebbar machen. Der Sauerlandpark kann dabei unter anderem an die WM 2010 anknüpfen, als bei der Landesgartenschau das Public Viewing ein Besuchermagnet war, wo bei allen Spielen gemeinsam gefeiert wurde. Der Sauerlandpark hat die technischen Voraussetzungen für solche Übertragungen und auch die entsprechende Logistik für Verpflegung und Getränke.

Doch es sollte nicht nur beim Public Viewing bleiben: Ein Rahmenprogramm könnte mit den lokalen Sportvereinen, besonders natürlich den Fußballvereinen, geplant werden. So etwas kann auch gut der Nachwuchsgewinnung dienen. Lokale Vertreter/Vereine anderer Mannschaften/Nationen könnten eingebunden werden; Gastronomie könnte länderspezifische Spezialitäten anbieten. Wichtig ist es dabei, dass zeitnah mit den Planungen begonnen wird.“

