Hemer: Feuerwehr bekämpft Brand in Apricker Mehrfamilienhaus

Brand am Apricker Weg in Hemer.

Apricke. Sirenenalarm in Hemer: Die Feuerwehr ist bei einem Wohnungsbrand in Apricke im Einsatz.

Ein Wohnungsbrand am Apricker Weg in Hemer hat am Dienstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. In den Abendstunden war die Feuerwehr zunächst wegen eines vermuteten Kaminbrandes alarmiert worden. Vor Ort konnte jedoch kein Feuer entdeckt werden.

Brand in Apricke Foto: Annabell Jatzke

Gegen 21.30 Uhr gab es dann einen erneuten Alarm, diesmal drang Rauch aus dem Obergeschoss. Die Hauptwache gab Sirenenalarm für den Löschzug Ost. Das Mehrfamilienhaus wurde geräumt. Den Brandherd zu finden, stellt sich als äußerst schwierig dar. Eine Zwischendecke muss aufgerissen werden. Zur Unterstützung wurde der Löschzug Mitte um 22 Uhr nachalarmiert.

