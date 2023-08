Hemer: Feuerwehr-Einsatz nach Akku-Explosion – ein Verletzer

Die Feuerwehr Hemer hatte am Sonntag einen Einsatz in Sundwig.

Hemer. Die Feuerwehr Hemer ist am Sonntag zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand alarmiert worden. Auslöser war ein zerstörter Notebook-Akku.

Per Sirenenalarm ist die Feuerwehr Hemer am Sonntag gegen 11.38 Uhr zu einem Einsatz an der Berliner Straße gerufen worden. Dort stellte sich der vermeintliche Wohnungsbrand allerdings als relativ harmlos heraus: Nach Feuerwehrangaben war ein Notebook-Akku explodiert, so dass sich Rauch bildete. Ein Feuer war aber nicht ausgebrochen. Die Arbeit der Feuerwehr beschränkte sich auf Lüftungsmaßnahmen. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst untersucht.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuerwache, der Löschzug Mitte und die Löschgruppe Frönsberg. Nach etwa 30 Minuten konnten die Rettungskräfte wieder einrücken.

