Hemer: Feuerwehr kümmert sich um mehrere Hochwassereinsätze

Hemer In Deilinghofen, Stephanopel und an der Mendener Straße sorgten die Wassermassen für Probleme. Kritischer Bereich zwischen Aldi und Baumarkt.

Mehrere Hochwassereinsätze meldet die Feuerwehr für Samstag. Gegen 11 Uhr haben sich die Einsatzkräfte um ein verstopftes Gitter im Bach in Stephanopel gekümmert. Gegen 11.30 Uhr lief der Fischteich in Deilinghofen in der Hembecke über. Wasser im Keller an der Mendener Straße sorgte gegen 11 und 11.40 Uhr für Feuerwehreinsätze in Häusern an der Mendener Straße in der Nähe der Becke. Im Bereich zwischen dem Aldi-Markt und Berkenhoff und Thiel fehlten laut Feuerwehr nur noch rund 80 Zentimeter, bis die Oese über die Ufer getreten wäre.

