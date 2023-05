Hemer: Feuerwehr muss nach Unwetter Keller auspumpen

Unwetter sind am Sonntagabend über Hemer und Iserlohn gezogen. Die Feuerwehr musste in Hemer mehrere Keller auspumpen.

Hemer. Bis spät in die Nacht zum Montag haben Unwetter und Starkregen die Feuerwehr in Hemer beschäftigt. Zwei Keller liefen mit Wasser voll.

Gleich zweimal hat am späten Sonntagabend der Starkregen die FeuerwehrHemer beschäftigt: In zwei Wohnhäusern liefen die Keller aufgrund des Unwetters mit Wasser voll. Die Einsatzkräfte mussten die Kellerräume auspumpen.

In einem Haus an der Iserlohner Straße dauerte der Unwetter-Einsatz bis kurz vor Mitternacht an, an der Feldstraße war die Feuerwehr bis kurz vor drei Uhr morgens beschäftigt. Im Einsatz waren neben den Kräften der Feuerwache die Löschgruppe Hemer und die Löschgruppe Becke.

Lesen Sie auch:Das wird bei den Sicherheitstagen im Hemer geboten

Weitere Einsätze gab es für die Feuerwehr wegen des Unwetters nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer