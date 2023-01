Hemer: Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Haus

Ihmert. Feuerwehr-Großeinsatz in Hemer-Ihmert: Der Dachstuhl eines Reihenhauses stand lichterloh in Flammen, als die Feuerwehr Menschenleben rettete.

Dramatische Szenen haben sich am Samstagmorgen ab 10.50 Uhr bei einem Dachstuhlbrand in Hemer-Ihmert abgespielt. Zwei Menschen wurden lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr rettete zwei Frauen mit der Drehleiter aus dem brennenden Dachgeschoss, die bei geöffnetem Fenster verzweifelt auf die Retter warteten. Aus dem Erdgeschoss des Reihenhauses an der Straße Am Hang holte die Wehr einen Mann und ein Kind. Das Kind war bereits völlig verrußt, nach bisherigen Kenntnissen hat es wohl aus eigener Kraft den Weg aus der oberen Etage bis ins Wohnzimmer geschafft.

Der Dachstuhl stand lichterloh in Flammen. Foto: Ralf Engel

Mit dem Hubschrauber nach Dortmund

Mutter und Kind erlitten lebensgefährliche Rauchvergiftungen und wurden mit Rettungshubschraubern in eine Spezialklinik nach Dortmund geflogen. Der Mann ist mit dem RTW in ein Hagener Krankenhaus gebracht worden, eine ältere Frau wurde stationär im Iserlohner Bethanien-Krankenhaus aufgenommen.

Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr verletzt

Zudem wurden bei dem Einsatz auch zwei Feuerwehrmänner leicht verletzt, die unter Atemschutz in das Haus gegangen waren. Beide erlitten leichte Brandverletzungen. Durch die Hitze sind Visiere geschmolzen, und auch die Schutzjacken konnten der starken Hitze nicht komplett standhalten.

Der Kampf der Feuerwehr gegen die Flammen erfolgte auch aus der Drehleiter. Foto: Ralf Engel

Feuerwehr verhinderte das Übergreifen der Flammen aufs Nachbarhaus

Der Kampf gegen die Flammen war gewaltig, denn lange Zeit drohte das Feuer auf das Nachbarhaus überzugreifen. Für diesen Einsatz hatte es Stadtalarm gegeben, das bedeutet, dass auch alle Freiwilligen Feuerwehrleute alarmiert wurden und nach Ihmert ausrückten.

Zur Ursache für den Großbrand konnte am Samstag noch nichts gesagt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

