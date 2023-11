Hemer: Feuerwehr übt bei Kisten Schulte den Ernstfall

Deilinghofen Drei Mal Sirenenalarm schallte durch die Stadt. Dabei ging es um eine unangekündigte Übung bei Verpackungen Schulte im Gewerbegebiet.

Ein Brand bei der Firma Schulte Verpackungs-Systeme wäre ein folgenschweres Ereignis. Die Firma an der Amerikastraße stellt Industrieverpackungen aus Holz her. Tonnenweise Holz ist in den Lagerhallen und der Produktion, was für eine hohe Brandlast sorgt. Gegen 10 Uhr am Samstag wirkte es für einen Großteil der Hemeraner Einsatzkräfte auch so, als wäre ein Brand im Gewerbegebiet Deilinghofen ausgebrochen. Tatsächlich handelte es sich aber um eine Übung.

Gleich drei Mal erklangen die Sirenen im Stadtgebiet zwischen 10 und 11 Uhr. Von einem Notfall gingen nicht nur große Teile der Bevölkerung aus, sondern auch die Einsatzkräfte in Hemer. Bald wurde der „Brand“ bei Schulte Verpackungen bestätigt. Die Feuerwehrleute rückten aus, um sich um der möglichen Katastrophe Herr zu werden. Vor Ort stellte es sich jedoch heraus, dass es sich um eine Übung für den Ernstfall handelte.

Bescheid wussten offenbar nur ein Gremium um die Leitung der Feuerwehr. Um 11.18 Uhr war die Übung abgeschlossen.

