Hemer: Feuerwehreinsatz in Deilinghofen

Hemer Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz in Deilinghofen aus. Eine Person musste aus einer Wohnung gerettet werden.

Die Feuerwehr musste am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr Richtung Deilinghofen ausrücken, weil eine Rauchentwicklung in der Straße „Im Turm“ gemeldet wurde. Wie ein Sprecher der Feuerwehr in Hemer erklärt, war angebranntes Essen auf dem Herd Grund für den Rauch in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Eine Person musste aus der Wohnung gerettet werden, nachdem die Einsatzkräfte die Türe öffnen mussten.

