Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz auf der Iserlohner Straße in Hemer aus.

Brand Hemer: Feuerwehreinsatz wegen Brand in einem Proberaum

Hemer. Die Feuerwehr wurde zu einer Lagerhalle in Hemer gerufen. Dieser dient als Proberaum für eine Band, jedoch kam es dort zu einem Brand.

Die Feuerwehr wurde am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr zu einer Lagerhalle in der Iserlohner Straße in Hemer gerufen. Dort wurde eine Rauchentwicklung gemeldet. Vor Ort zeigte sich für die Einsatzkräfte, dass es dort brannte. Die Räumlichkeiten dienten als Proberaum für eine Band. Der Löschzug der Feuerwehr und der Löschzug Mitte waren mit insgesamt 37 Einsatzkräften circa eine Stunde vor Ort und brachten das Feuer unter Kontrolle. Wie es zu dem Brand kam, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

