Hemer: Flucht nach Verkehrsunfall auf Netto-Parkplatz

Hemer. Auf dem Nettoparkplatz in Hemer ereignete sich ein Verkehrsunfall. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht zeugen.

In der Stephanstraße in Hemer ereignete sich auf dem Netto-Parkplatz am Donnerstag, 2. März, zwischen 9 und 10 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht. In dem Tatzeitraum wurde ein ordnungsgemäß geparkter silberner Pkw durch einen anderen Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein-oder Ausparken, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02372/909990 in Verbindung zu setzen.

