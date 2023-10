Musik Hemer: Förderverein Musikschule will Schüler unterstützen

Hemer. Viel Musik prägte die Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Musikschule. Zukünftige Arbeitsbereiche wurden besprochen.

Sehr viel Musikalisches war auf der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Musikschule zu hören, aber auch zukünftige Arbeitsbereiche waren ein Thema. Zum ersten Mal in diesem Jahr war die Teilnahme an der Veranstaltung sowohl in Präsenz als auch Online von zu Hause aus möglich.

Erik Aklender eröffnete die Versammlung mit dem solistischen Klavierbeitrag „Nature Boy-Bossa Nova“ von Nat King Cole. Nach einer Begrüßung des ersten Vorsitzenden Dr. Ulrich Fricke folgte ein Bericht über die Aktivitäten und Beteiligungen des Fördervereins der Musikschule als Jahresrückblick. Daran schloss sich eine Präsentation der gesamten Konzerte und Veranstaltungen durch den Musikschulleiter Ralph Schulte über das gesamte Jahr an. Als zweiter Musikbeitrag war ein Familienmusizieren angesagt: Juliane (Violine), Annika (Cello) und Simone Burkert (Klavier) interpretierten den berühmten Klassiker „Over the Rainbow“ als Trio.

Nach dem Kassenbericht, der Kassenprüfung und der Entlastung des Vorstandes standen Neuwahlen an. Neu gewählt wurde ein Kassenprüfer. Der gesamte Vorstand wurde einstimmig für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Zwischendurch spielte zur Auflockerung ein Duo bestehend aus Erik Aklender (Violine) und der Musikschuldozentin Yolanta Delibozova (Violoncello) den „Ungarischen Tanz Nr. 5“ von Johannes Brahms.

Neue Mitglieder gewinnen

Die zukünftigen Arbeitsbereiche des Fördervereins wurden besprochen: Geplant ist beispielsweise, dass die Mitglieder des Fördervereins zukünftig in Form eines Newsletters per E-Mail auf dem Laufenden gehalten und über alle Aktivitäten und Termine informiert werden.

Auch weiterhin gehört die finanzielle Unterstützung bei talentierten und motivierten Schülerinnen und Schülern zu einem der zentralen Aufgabengebiete des Fördervereins. Ebenso sollen durch eine verstärkte Präsenz bei Veranstaltungen jeglicher Art und durch persönliche Gespräche neue Mitglieder gewonnen werden.

Das Klavierstück „Bohemian Rhapsody“ von Freddie Mercury, noch einmal von Erik Aklender am Klavier vorgetragen, rundete den Abend künstlerisch und stimmungsvoll ab.

